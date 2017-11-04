Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|4 ноя 2017|17:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

В стране и мире | Остов разбившегося у Шпицбергена российского Ми-8 подняли со дна

04.11.2017|15:53
Печать

Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в районе Шпицбергена, поднят на поверхность. Тел людей не обнаружено. Об этом генеральный консул РФ в Баренцбурге Вячеслав Николаев в субботу, 4 ноября, сообщил РИА Новости.

По словам дипломата, новых тел пассажиров и членов экипажа не обнаружено, но в 80 метрах от фюзеляжа были найдены ботинок и сумка. Труп, который спасатели подняли в первые дни операции, направлен на вскрытие и опознание в город Тромсе. «Насколько я понимаю, поисковая операция будет продолжаться. Работают глубоководные аппараты», — добавил генконсул.

Николаев уточнил, что планировалось также извлечь из моря хвост вертолета, в котором находятся бортовые самописцы, однако он не знает, завершена ли эта операция.

Руководитель оперативного штаба МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов рассказал ТАСС, что речевой самописец успешно поднят со дна и будет доставлен для расшифровки в Москву. Параметрический черный ящик пока не обнаружен.

Российский Ми-8 разбился 26 октября в районе архипелага Шпицберген. На борту находились восемь человек: трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Все они объявлены погибшими.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!