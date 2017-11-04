04.11.2017 | 15:53

Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в районе Шпицбергена, поднят на поверхность. Тел людей не обнаружено. Об этом генеральный консул РФ в Баренцбурге Вячеслав Николаев в субботу, 4 ноября, сообщил РИА Новости.

По словам дипломата, новых тел пассажиров и членов экипажа не обнаружено, но в 80 метрах от фюзеляжа были найдены ботинок и сумка. Труп, который спасатели подняли в первые дни операции, направлен на вскрытие и опознание в город Тромсе. «Насколько я понимаю, поисковая операция будет продолжаться. Работают глубоководные аппараты», — добавил генконсул.

Николаев уточнил, что планировалось также извлечь из моря хвост вертолета, в котором находятся бортовые самописцы, однако он не знает, завершена ли эта операция.

Руководитель оперативного штаба МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов рассказал ТАСС, что речевой самописец успешно поднят со дна и будет доставлен для расшифровки в Москву. Параметрический черный ящик пока не обнаружен.

Российский Ми-8 разбился 26 октября в районе архипелага Шпицберген. На борту находились восемь человек: трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Все они объявлены погибшими.