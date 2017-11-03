03.11.2017 | 17:05

Полиция Качканара начала расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 77-летней пенсионерки, у которой злоумышленники благодаря хитрому сценарию выманили 2,5 миллиона рублей за четыре года. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает Znak.com.

Подробности истории опубликовало издание «Новый Качканар». В 2013 году женщина услышала по радио рекламу услуг экстрасенса, который избавляет от алкогольной зависимости, и обратилась к некоему Мирославу с просьбой помочь ее пьющему родственнику. Мирослав сказал перевести на его счет 150 тысяч рублей и, получив деньги, пропал. Затем женщине позвонил человек, представившийся следователем Генеральной прокуратуры Москвы Кнопкиным. Он сообщил, что Мирослав погиб в перестрелке, оказав сопротивление, и в его доме обнаружили следы жертвоприношений и 26 кукол вуду, подписанных по имени и фамилии. 25 человек с аналогичными инициалами оказались мертвы, сказал Кнопкин, а 26-й, единственной живой из списка, была пенсионерка.

«Следователь» посоветовал женщине избавиться от проклятия у 96-летнего старца по имени Матвей Назаро­вич, который рассказал клиентке, что использует молитву о снятии заговора, иерусалимские свечи и золотую икону, которой 150 лет. Внезапно старец умер, но успел завещать пенсионерке икону, перевозку которой в «прокуратуре» оценили в 380 тысяч рублей. После получения денег с женщиной связался некий отец Онуфрий и попросил добавить еще 240 тысяч. По дороге автомобиль с иконой разбился, врезавшись в дерево, и пенсионерка оплатила последствия аварии. Затем в «прокуратуре» началась проверка, и «ведомство» попросило перевести еще 248 тысяч рублей, а затем еще 600 тысяч на восстановление базы данных после хакерской атаки.

Женщина не смогла найти деньги и написала обращение на имя президента Владимира Путина. Письмо попало следователям полиции Качканара. «Схема хитро организована, преступники действуют с изощренной фантазией, вероятно, следы ведут в какую-то из колоний», — сообщили изданию стражи правопорядка. Они добавили, что, если пенсионерка продолжит переводить деньги мошенникам, они «подключат» к делу настоятеля качканарского православного храма отца Геннадия.