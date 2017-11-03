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В стране и мире | Суд арестовал счета бывшего руководителя «Почты России»

03.11.2017|15:26
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Басманный суд Москвы арестовал 95 миллионов рублей на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом РИА Новости в четверг, 2 ноября, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она уточнила, что Страшнову запрещено совершать операции по указанным счетам и распоряжаться денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба. При этом, по словам Царевой, арест на счета был наложен еще 31 августа, передает «Интерфакс».

В начале 2017 года прокуратура по итогам проверки деятельности «Почты России» выявила возможные злоупотребления при начислении премий топ-менеджерам компании и направила материалы в Следственный комитет. Следователи полагают, что Страшнов получил вознаграждение, завышенное в восемь раз. По итогам работы в 2014 году ему было начислено 95,4 миллиона вместо 13,4 миллиона рублей.

Контракт Страшнова на посту руководителя «Почты России» истек 1 июля. Новым генеральным директором стал заместитель главы Минэкономразвития Николай Подгузов.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.11.2017 16:04|

это как нужно трудиться что бы получить сумму,которую кому то не удается за все 20 лет труда в мартене? А вообще такое ощущение что у нас Россиян рядовых зарплаты низки как раз по причине ненасытности руководящих эшелонов, вернее малого количества руководящих с эшелонными доходами

Гость|03.11.2017 16:11|

почтальоны ноги топчут по всему городу за 7 тыс. С миру по копейке - барину мильон...

Гость|03.11.2017 16:22|

Дима говорил что денег нет. Оказывается, что они есть и их очень много. ))

Гость|03.11.2017 16:25|

Поздравляю вас, пенсионеры. Наконец-то официально подтвердили, что на самом деле вы бедняки. Только, что толку-то от этого?

Имя: Гость
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