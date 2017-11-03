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В стране и мире | Россияне определили порог собственной бедности

03.11.2017|15:24
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Россияне считают порогом бедности ежемесячный доход в 20 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой (ОП).

«По ощущениям респондентов порог бедности — 20 тысяч рублей, после которого люди чувствуют, что это все, предел», — сказала глава комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

При этом опрос ВЦИОМ показал, что бедность для россиян начинается ниже ежемесячного дохода в 15 тысяч рублей, добавила она.

Согласно данным исследования Фонда общественного мнения, опубликованным в середине октября, для счастья россиянам хватит зарплаты в размере 50 тысяч рублей в месяц. Богатыми же граждане считают тех, кто зарабатывает в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Социологи отметили, что доля опрошенных, которые указывают на большой разрыв между богатыми и бедными гражданами, снизилась с 2011 года на 4 процента, а доля убежденных, что этот разрыв только растет, уменьшилась на 7 процентов.

В России в настоящий момент проживают более 21 миллиона граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума. Во втором квартале 2017 года она составляла 11 163 рубля для трудоспособных граждан.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.11.2017 16:15|

Давайте о хорошем ? : Управделами президента закупает для празднования нового года в Госдуме, Совфеде и Счетной палате элитный импортный алкоголь на несколько сотен миллионов рублей.

Согласно сайту госзакупок, элитный алкоголь необходимо доставить по адресам: ул. Охотный ряд, д. 1 (Госдума); ул. Большую Дмитровку, д. 26 (Совфед) и ул. Зубовскую, д. 2 (Счетная палата). Из списка можно отметить, что заказаны виски Блю Макаллан М Декантер, который стоит 273 273 рубля за бутылку; белое вино брют Винтаж 2005 года за 91 139 рублей и красное сухое вино Романе-Конти 2005 года, стоимость которого составила 1 509 145 рублей

Гость|03.11.2017 16:24|

А у меня оклад 4800 я к кому отношусь???????

Гость|03.11.2017 16:28|

penzainform.ru писал(a):

«По ощущениям респондентов порог бедности — 20 тысяч рублей, после которого люди чувствуют, что это все, предел», — сказала глава комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.
жучки рассуждают о том, что надо снизить задранный выше крыши средний размер зарплаты? что бы самочувствие улучшилось - так как бедными становятся получатели только минималки? а нищими - олигархи - которым перекрыли доступ к награбленному, а компенсацию здесь - не получается собрать?

Гость|03.11.2017 16:42|

Гость писал(a):

А у меня оклад 4800 я к кому отношусь???????
К плинтусу )))

Имя: Гость
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