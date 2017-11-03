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В стране и мире | ФСБ объявила о срыве революции

03.11.2017|15:15
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Сотрудники ФСБ задержали участников движения «Артподготовка», готовивших на 4-5 ноября поджоги административных зданий и нападения на полицейских. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили «Интерфаксу» в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным спецслужб, у задержанных была в Московском регионе законспирированная ячейка. Они планировали спровоцировать массовые беспорядки проведением экстремистских акций.

У подозреваемых изъято 15 бутылок с зажигательной смесью. В ФСБ отметили, что во взаимодействии с МВД пресечена деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по статьям о терроризме. Их личности в интересах следствия спецслужбы не разглашают.

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым, как считают в ФСБ, «с целью организации в России революции». «Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий"», —заявили в ЦОС.

«Оставшиеся в России активисты "Артподготовки" в ряде городов страны сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки», — отметили в ФСБ.

26 октября Красноярский краевой суд запретил деятельность движения «Артподготовка» на территории России, признав экстремистским.

Сам Мальцев уехал из России и был объявлен в международный розыск. На него заведено уголовное дело о призывах к экстремизму. В 2016 году на выборах в Госдуму лидер «Артподготовки» выдвигался от партии ПАРНАС.

19 октября в Ярославле задержали шестерых несовершеннолетних сторонников Мальцева, которые под Толбухинским мостом делали коктейли Молотова.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.11.2017 15:45|

началось!!!!!!!!

Гость|03.11.2017 15:49|

Гость писал(a):

началось!!!!!!!!
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.

Всё уже кончилось.

Гость|03.11.2017 15:51|

penzainform.ru писал(a):

что во взаимодействии с МВД пресечена деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.
А в Пензе ячейка есть?

Гость|03.11.2017 16:05|

Гость писал(a):

А в Пензе ячейка есть?
У нас, слава богу, нет таких дебилов.

Мальцева как юмор только можно слушать.

Гость|03.11.2017 16:08|

Ленина и большевиков сначала то же никто в всерьез не воспринимал...

Гость|03.11.2017 16:13|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
что во взаимодействии с МВД пресечена деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.
А в Пензе ячейка есть?
Ячейки нет , но есть сочувствующие .

Гость|03.11.2017 16:16|

Гость писал(a):

Ленина и большевиков сначала то же никто в всерьез не воспринимал...
Его соратники дебилы, в этом проблема. Он тут всем квартиры обещал, и списать долги...Умора, я прям смеялся.

Гость|03.11.2017 16:19|

уроки учи, неуч! смеялся он...

Гость|03.11.2017 16:19|

Гость писал(a):

Ячейки нет , но есть сочувствующие
взятие зимнего придумали для красивого кина. но придумывать ликвидацию поджигателей рейхстана именно на 5-7 ноября - это и вовсе болливуд. или призовые объявлены хорошие пожарникам?

Гость|03.11.2017 16:35|

По многим вопросам с Мальцевым трудно не согласиться , но он всю малину обосрал по вопросам Крыма и Черноморского флота .

Гость|03.11.2017 16:47|

Гость писал(a):

По многим вопросам с Мальцевым трудно не согласиться , но он всю малину обосрал по вопросам Крыма и Черноморского флота .
Мальцев Кремлебот 100%. Он же в том году по России 1 выступал, так Путина ругал, что даже Жирик заткнулся.

Он друг Володина, создатель ЕдРа в Саратове, мент, ФСБшник.

Он соберает вокруг себя особо буйных, их в блокнотик ФСБ переписывают, а некоторых сажают.

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