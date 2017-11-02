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В стране и мире | В России появятся новые браслеты для подсудимых и осужденных

02.11.2017|16:13
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ФСИН России в 2018 году разработает новый браслет для контроля подсудимых и осужденных. Об этом в четверг, 2 ноября, в пресс-службе ведомства сообщили Rambler News Service.

«В рамках мероприятий по модернизации электронных контрольных устройств "СЭМПЛ" на 2018 год запланирована разработка совершенно новых высокотехнологичных контрольных устройств, отвечающих самым современным требованиям и не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам», — отметили представители ФСИН.

В ведомстве добавили, что к изготовлению браслетов будут привлечены ведущие российские производители.

25 сентября стало известно, что Преображенский суд Москвы решил условно-досрочно освободить изобретателя электронных браслетов для ФСИН Николая Мартынова, отбывающего срок за хищения при их закупках. Он был осужден на три года и восемь месяцев.

Электронный браслет — устройство, надеваемое на осужденного, подсудимого для его дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения. Оно предназначено для длительного ношения (более трех месяцев) и имеет встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса.

Источник — lenta.ru
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