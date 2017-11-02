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В стране и мире | Трамп захотел казнить нью-йоркского террориста

02.11.2017|09:55
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что выступает за смертную казнь для 29-летнего уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, 31 октября совершившего террористический акт в Нью-Йорке.

«Нью-йоркский террорист с удовольствием просил повесить флаг "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») в своей больничной палате. Он убил восемь человек, тяжело ранил еще 12. ОН ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР!» — заявил президент США.

Ранее сообщалось, что Саипову были выдвинуты обвинения в терроризме. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Также удалось выяснить, что Саипов намеревался задавить еще больше людей, проследовав на Бруклинский мост. При этом он собирался вывесить флаги «Исламского государства» спереди и сзади грузовика, но побоялся это делать, поскольку мог привлечь к себе лишнее внимание.

В среду стало известно, что Саипов выбрал датой теракта 31 октября специально, поскольку ожидал, что благодаря Хэллоуину у него будет возможность убить как можно больше детей.

1 ноября также стали известны подробности допроса Саипова, проведенного следователями в больнице. Сотрудники спецслужб рассказали, что он не раскаивается в содеянном и практически хвастается преступлением. Отмечается, что мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов США.

Источник — lenta.ru
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