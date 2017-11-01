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В стране и мире | Пентагон объяснил сбор биоматериала россиян

01.11.2017|12:06
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Работы специалистов Пентагона с биологическим материалом россиян связаны с изучением опорно-двигательного аппарата. Об этом РИА Новости сообщил представитель учебного авиакомандования ВВС США Бо Дауни.

По его словам, исследования проводятся для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами. «Поскольку первоначально поставщик — расположенная в США компания — предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения», — сказал собеседник агентства.

Дауни добавил, что это необходимо для целостности исследования, а происхождение образцов не является целью.

30 октября президент России Владимир Путин, проводя заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, рассказал, что некие силы с непонятной целью занимаются сбором биологического материала россиян по всей стране, делая это целенаправленно и профессионально. Позднее в Кремле пояснили, что заявление главы государства основано на информации российских спецслужб, а под сборщиками биоданных имелись в виду некоторые эмиссары и неправительственные организации.

В июле этого года одна из структур ВВС США разместила тендер на закупку живых тканей россиян европеоидной расы. Ведомству требовались образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов.

Источник — lenta.ru
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