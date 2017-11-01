01.11.2017 | 12:43

Словесники предложили проводить уроки литературы в школе в формате рэп-баттлов. Об этой инициативе агентству городских новостей «Москва» рассказал председатель Независимой ассоциации словесников, доцент кафедры гуманитарного образования Московского института открытого образования (МИОО) Роман Дощинский.

По его словам, традиционные уроки литературы уходят в прошлое, в школы приходят новые поколения учителей и учеников. Вместе с тем, появляются новые авторы, возникает определенная мода на книги. «Уже невозможно преподавать данный предмет так, как мы его преподавали пять-десять лет назад», — сказал он.

Дощинский отметил, что разнообразить уроки литературы можно, например, рэп-битвами, синквейнами и хокку. «Я совершенно ответственно заявляю, что сводить уроки литературы к какому-то одному жанру нельзя — это убьет предмет», — подчеркнул филолог, добавив, что словестники не предлагают полностью заменить уроки литературы на рэп-баттлы.

Тема рэп-баттлов в российской медиапространстве начала набирать популярность после появления в сети в ночь на 14 августа записи битвы рэперов Оксимирона (Мирон Федоров) и Славы КПСС (также известен как Гнойный и Слава Карелин). 16 октября состоялся баттл Оксимирона с американским рэппером Дизастером. Запись события была выложена в интернет на следующий день.