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В стране и мире | Филологи предложили устраивать рэп-баттлы на уроках литературы

01.11.2017|12:43
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Словесники предложили проводить уроки литературы в школе в формате рэп-баттлов. Об этой инициативе агентству городских новостей «Москва» рассказал председатель Независимой ассоциации словесников, доцент кафедры гуманитарного образования Московского института открытого образования (МИОО) Роман Дощинский.

По его словам, традиционные уроки литературы уходят в прошлое, в школы приходят новые поколения учителей и учеников. Вместе с тем, появляются новые авторы, возникает определенная мода на книги. «Уже невозможно преподавать данный предмет так, как мы его преподавали пять-десять лет назад», — сказал он.

Дощинский отметил, что разнообразить уроки литературы можно, например, рэп-битвами, синквейнами и хокку. «Я совершенно ответственно заявляю, что сводить уроки литературы к какому-то одному жанру нельзя — это убьет предмет», — подчеркнул филолог, добавив, что словестники не предлагают полностью заменить уроки литературы на рэп-баттлы.

Тема рэп-баттлов в российской медиапространстве начала набирать популярность после появления в сети в ночь на 14 августа записи битвы рэперов Оксимирона (Мирон Федоров) и Славы КПСС (также известен как Гнойный и Слава Карелин). 16 октября состоялся баттл Оксимирона с американским рэппером Дизастером. Запись события была выложена в интернет на следующий день.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.11.2017 12:51|

Гость писал(a):

Джаз, блюз, соул...
да вот если бы...

Гость|01.11.2017 12:51|

Настоящий филолог такую чушь не предложит.

Гость|01.11.2017 12:57|

Предлагаю ввести санкции на рэп!

Гость|01.11.2017 12:59|

эти филилоги определенной интересной национальности. лиш бы русскую литературу не учили они хотят.

Гость|01.11.2017 13:05|

penzainform.ru писал(a):

битвы рэперов Оксимирона
ничто не ново под Луной! лучше вы про Незнайку почитайте и про поэта Цветика - лучшей истины про так называемых рифмачей с претензией (впендюрингистов от какбыкультуры). и да - учить это можно - как конвейерную поделку - взамен Поэзии и Литературы

Гость|01.11.2017 13:08|

Гость писал(a):

Джаз, блюз, соул...

да вот если бы...

Ага, джаз он ведь в светских салонах родился

Гость|01.11.2017 13:14|

Правильно филолог говорит, устарела литература 19 века.

Тупо не интересно её читать. Ведь не читают же Радищева или Державина, ибо их уже просто трудно читать, язык сломаешь.

Имя: Гость
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