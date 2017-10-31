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В стране и мире | Верховный суд предложил не наказывать за 80 уголовных преступлений

31.10.2017|14:52
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Верховный суд России предложил 80 уголовных преступлений небольшой тяжести приравнять к проступкам и освободить обвиняемых от наказания. Новое понятие предусмотрено для россиян, впервые совершивших преступление, пояснил ТАСС председатель суда Вячеслав Лебедев.

Понятие «уголовный проступок» появится в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах после рассмотрения законопроекта пленумом Верховного суда. По словам Лебедева, данное действие находится между уголовно наказуемым деянием и административным правонарушением и не предусматривает лишение свободы, характеризуется короткими сроками давности и не влечет за собой судимость.

Переквалифицировать планируется более 80 составов уголовных преступлений небольшой тяжести, в том числе незаконное предпринимательство и незаконную банковскую деятельность. В 2016 году по ним осудили более 40 тысяч человек. Законодатели надеются, что переквалификация этих преступлений в проступки позволит освободить осужденных, совершивших такие деяния впервые, и применить меры уголовно-правового характера (штраф, обязательные или исправительные работы).

«Человек жил достойно всю жизнь. Совершил преступление впервые, случайно, и сам раскаивается, и не знает, как это исправить. Почему в таком состоянии человека государству, обществу не поддержать?» — пояснил инициативу Лебедев.

Он добавил, что ежегодно более половины уголовных дел, рассматриваемых в судах, касаются преступлений небольшой тяжести (в отношении около полумиллиона подсудимых в год).

Источник — lenta.ru
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Гость|31.10.2017 15:01|

penzainform.ru писал(a):

«Человек жил "достойно" всю жизнь, со всеми делился, другим не мешал "достойно" жить, а тут уголовку шьют, как это исправить. Почему в таком состоянии человека государству, обществу "достойных" не поддержать?» — пояснил инициативу Лебедев.

Гость|31.10.2017 15:07|

Достойных членов общества надо поддерживать, свободу всем.

Гость|31.10.2017 15:14|

Ништяк! Вот это хорошая новость. Незаконное предпренимательство включили. Хоть какое-то послабление, в случае чего.

Гость|31.10.2017 15:31|

Вот эта действительно хорошая новость

Имя: Гость
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