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В стране и мире | В России выросли штрафы за непропуск пешеходов

31.10.2017|11:25
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, изменяющий статью Кодекса об административных нарушениях. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нему, повышаются штрафы за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения. Отныне нарушители будут платить от 1 500 до 2 500 рублей вместо нынешних 1 500.

В Москве с февраля система видеофиксации нарушений начала снимать водителей, которые не пропускают пешеходов. В конце 2016 года количество камер фотовидеофиксации в столице было увеличено в полтора раза — до 1 424 устройств. Кроме того, на улицах размещены 305 муляжей, которые не передают информацию в ГИБДД.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.10.2017 11:30|

На переходе у Кагау и косомс сити в пензе легко и быстро можно каждый день пополнять бюджет города. И не надо ломать голову, с чего бы еще содрать налог. Деньги под ногами, на глупости водителей можно зарабатывать.

Гость|31.10.2017 11:51|

Да и пешеход тоже бывает виновен особенно зимой очень трудно быстро остановиться даже если ездишь 40 км в час

Гость|31.10.2017 12:31|

Гость писал(a):

Да и пешеход тоже бывает виновен особенно зимой очень трудно быстро остановиться даже если ездишь 40 км в час
А пешеходу зимой легко остановиться и не съехать на проезжую часть с обледеневшего сугроба,которые у нас по всему городу и именно у пешеходных переходов?

Гость|31.10.2017 12:56|

пешеходов никто не штрафует за внезапные появления на проезжей части, ведь наказывают они себя сами - смертельным исходом и травмами различной степени тяжести. надо таких пешеходов еще обязывать водителям выплачивать за моральный вред и порчу авто.

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