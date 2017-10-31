31.10.2017 | 11:25

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, изменяющий статью Кодекса об административных нарушениях. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нему, повышаются штрафы за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения. Отныне нарушители будут платить от 1 500 до 2 500 рублей вместо нынешних 1 500.

В Москве с февраля система видеофиксации нарушений начала снимать водителей, которые не пропускают пешеходов. В конце 2016 года количество камер фотовидеофиксации в столице было увеличено в полтора раза — до 1 424 устройств. Кроме того, на улицах размещены 305 муляжей, которые не передают информацию в ГИБДД.