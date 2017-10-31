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В стране и мире | Приставам разрешили задерживать алиментщиков

31.10.2017|13:52
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Судебные приставы получило право задерживать должников по алиментам, а также трудоспособных россиян, которые отказываются содержать своих нетрудоспособных родителей.

Соответствующие поправки в КоАП подписал президент Росссии Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее должник мог не явиться по вызову судебных приставов, поэтому приставам приходилось обращаться в полицию. Это усложняло процедуру привлечения к административной ответственности.

Госдума приняла законопроект 20 октября, его авторами стали депутаты от партии «Единая Россия» Павел Крашенинников и Зариф Байгускаров.

В 2016 году в КоАП появилась новая статья - 5.35.1 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). За время ее действия по ней завели 10 тысяч административных дел и погасили задолженность по алиментам на 34 миллиона рублей.

Источник — lenta.ru
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