30.10.2017 | 09:54

Последний участок дороги Лидога — Ванино, заложенной в 1997 году, был сдан в понедельник, 30 октября. Дорога протяженностью 319 километров связала шесть районов края (Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ванинский и Советско-Гаванский) и стала частью евроазиатского транспортного коридора Москва — Чита — Хабаровск — Сахалин, сообщает сайт администрации Хабаровского края.

Отмечается, что более 100 километров построенной дороги проходят по горным хребтам. Из-за сложного рельефа строителям пришлось проводить взрывные работы, вдоль трассы было построено 65 мостовых переходов.

«Дорога выводит транспортный поток в направлении наших портов, которые сейчас активно развиваются. Это открывает новые возможности для расширения сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом», — сказал на открытии губернатор региона Вячеслав Шпорт.

По словам главы края, после завершения строительства основное внимание будет уделено обеспечению трассы устойчивой сотовой связью и развитию придорожной инфраструктуры. Помимо кафе и гостиниц, на дороге появятся пункты полиции, станции АЗС.

В августе 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

В 1997 году главой государства был Борис Ельцин.