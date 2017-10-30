Последний участок дороги Лидога — Ванино, заложенной в 1997 году, был сдан в понедельник, 30 октября. Дорога протяженностью 319 километров связала шесть районов края (Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ванинский и Советско-Гаванский) и стала частью евроазиатского транспортного коридора Москва — Чита — Хабаровск — Сахалин, сообщает сайт администрации Хабаровского края.
Отмечается, что более 100 километров построенной дороги проходят по горным хребтам. Из-за сложного рельефа строителям пришлось проводить взрывные работы, вдоль трассы было построено 65 мостовых переходов.
«Дорога выводит транспортный поток в направлении наших портов, которые сейчас активно развиваются. Это открывает новые возможности для расширения сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом», — сказал на открытии губернатор региона Вячеслав Шпорт.
По словам главы края, после завершения строительства основное внимание будет уделено обеспечению трассы устойчивой сотовой связью и развитию придорожной инфраструктуры. Помимо кафе и гостиниц, на дороге появятся пункты полиции, станции АЗС.
В августе 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.
В 1997 году главой государства был Борис Ельцин.
Не прошло и полгода.