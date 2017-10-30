30.10.2017 | 13:52

Суд в Осло приговорил 17-летнего россиянина к девяти месяцам тюрьмы по делу о терроризме. Об этом сообщает NRK.

Прокуратура просила для него два года тюрьмы. Сторона обвинения утверждает, что подросток попал под влияние радикальных исламистов, общаясь с ними в Норвегии.

По словам защиты, молодой человек хотел испытать взрывное устройство в лесу. Как уточняет NRK, обвинение в терроризме россиянину предъявлять не стали, поскольку бомба не представляла серьезной опасности.

Подростка из России задержали в апреле 2017 года после того, как он оставил под мостом недалеко от станции метро самодельное взрывное устройство. Молодой человек живет в Норвегии с 2010 года, в этой стране его семья искала убежище. «Коммерсантъ» сообщал, что речь идет о выходцах из Ингушетии.