30.10.2017 | 16:40

Телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 30 октября.

«В ближайшее время я объявлю о дате пресс-конференции», — сказала она.

Ранее в понедельник Екатерина Гордон объявила о намерении побороться за высший государственный пост на выборах в марте 2018 года. В своей программе она планирует сделать акцент на правах женщин и детей, защитой которых она занимается последние четыре года. Возможный кандидат также отметила, что она не представитель гламура и не «родилась с серебряной ложкой во рту».

В избирательной кампании также намерена участвовать телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, она попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу «против всех». Начальником ее предвыборного штаба стал политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко.

Кампания по выборам стартует уже в декабре. О планах баллотироваться заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия «Яблоко» решила выставить своим кандидатом Григория Явлинского. Участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин, пока неизвестно.

Глава государства избирается сроком на шесть лет.