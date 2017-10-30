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В стране и мире | Гордон собралась участвовать в выборах президента как самовыдвиженец

30.10.2017|16:40
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Телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 30 октября.

«В ближайшее время я объявлю о дате пресс-конференции», — сказала она.

Ранее в понедельник Екатерина Гордон объявила о намерении побороться за высший государственный пост на выборах в марте 2018 года. В своей программе она планирует сделать акцент на правах женщин и детей, защитой которых она занимается последние четыре года. Возможный кандидат также отметила, что она не представитель гламура и не «родилась с серебряной ложкой во рту».

В избирательной кампании также намерена участвовать телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, она попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу «против всех». Начальником ее предвыборного штаба стал политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко.

Кампания по выборам стартует уже в декабре. О планах баллотироваться заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия «Яблоко» решила выставить своим кандидатом Григория Явлинского. Участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин, пока неизвестно.

Глава государства избирается сроком на шесть лет.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.10.2017 16:59|

все ясно, решили превратить выборы в фарс, а потом выкатить телегу типа, вот видите, что кроме ввп и нет достойного кандидата...

Гость|30.10.2017 17:10|

Гость писал(a):

вот видите, что кроме ввп и нет достойного кандидата
это в Бразилии - карнавал. для дарагих разиян - смотр огородных чучел... нет, обходить эти участки надо за 3 версты - пусть они сами яблоко коронованное срывают. таких тёлок презентуют для молодёжи

Имя: Гость
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