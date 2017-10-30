Телеведущая Елена Летучая начнет работать на Первом канале. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник, близкий к руководству телекомпании.
«Она должна официально объявить об этом сегодня вечером», — уточнил собеседник радиостанции.
Он пояснил, что Летучая будет курировать аналог передачи «Ревизорро», но в сфере социальных учреждений: больниц, поликлиник и так далее. Источник также добавил, что пригласить телеведущую руководству Первого канала предложил Иван Ургант.
Официальных комментариев от Первого канала, телеканала «Пятница», а также от самой Летучей пока не поступало.
Елена Летучая была ведущей и продюсером программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» с 2014 по 2016 год. Также она является автором документальных фильмов для телеканалов ТВ3, СТС и «Пятница».
В пятницу 27 октября Госдума в третьем чтении приняла законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", согласно которому "Первому каналу" будет выделена субсидия в размере 3 млрд рублей. Эти деньги пойдут "на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей".Хищники слетаются на запах халявных денег.