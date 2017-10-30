30.10.2017 | 12:22

Телеведущая Елена Летучая начнет работать на Первом канале. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник, близкий к руководству телекомпании.

«Она должна официально объявить об этом сегодня вечером», — уточнил собеседник радиостанции.

Он пояснил, что Летучая будет курировать аналог передачи «Ревизорро», но в сфере социальных учреждений: больниц, поликлиник и так далее. Источник также добавил, что пригласить телеведущую руководству Первого канала предложил Иван Ургант.

Официальных комментариев от Первого канала, телеканала «Пятница», а также от самой Летучей пока не поступало.

Елена Летучая была ведущей и продюсером программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» с 2014 по 2016 год. Также она является автором документальных фильмов для телеканалов ТВ3, СТС и «Пятница».