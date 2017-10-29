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В стране и мире | В Казани двухсотрублевки начали продавать за 300 рублей

29.10.2017|11:02
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Казанский магазин «Мир монет» размеcтил на сайте Avito объявление о продаже 200-рублевых купюр за полтора номинала.

Отмечается, что приобрести можно купюры серии AA. На банкноте изображены символы Севастополя.

Центробанк представил новые банкноты 12 октября. Символы, изображенные на новых деньгах, были выбраны по итогам всероссийского конкурса. В результате на банкнотах номиналом 200 рублей появились памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на двухтысячной купюре — знаменитые места Дальнего Востока (мост на остров Русский и космодром Восточный).

Дизайн купюр расстроил бывшего художника «Гознака» Юрия Ковердяева. Он заявил, что они не вписываются в текущий ряд рублевых банкнот и слишком напоминают валюту иностранных государств. В то же время генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что дизайн всех рублевых банкнот пора менять.

Источник — lenta.ru
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