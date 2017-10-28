28.10.2017 | 10:03

Мужчина в казахстанском городе Семее получил множественные ожоги из-за взрыва газового баллона. Об этом в субботу, 28 октября, «Интерфаксу» сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«68-летний хозяин дома решил проверить спичкой исправность газового баллона. Взрыв газовоздушной смеси произошел в ту же секунду», — пояснили в ДЧС.

Мужчина получил ожоги 10-15 процентов тела. На место прибыли сотрудники скорой и оказали ему первую медицинскую помощь. Ехать в больницу пострадавший отказался.

Из-за взрыва возник пожар на площади примерно 40 квадратных метров. Пламя охватило деревянную кухонную мебель, бытовую технику, оконные и дверные проемы, а также деревянные конструкции крыши. В тушении задействовали три единицы техники и больше 20 человек личного состава.

Ранее в октябре сообщалось, что двое поляков подорвались и скончались после того, как бросили в костер найденный в лесу боевой снаряд времен Второй мировой войны.