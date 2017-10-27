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В стране и мире | В Томске мужчина совершил пять ограблений с помощью «Сникерса»

27.10.2017|12:23
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В Томске жителя Приморского края приговорили к шести годам лишения свободы за пять разбойных нападений, которые он совершил, угрожая «Сникерсом». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

Как пояснили в ведомстве, завернутый в полиэтилен шоколадный батончик мужчина использовал «для создания видимости наличия "пистолета"».

Таким образом он ограбил цветочные павильоны «Жасмин», «Азалия», «Орхидея», магазин «Туесок», а также отобрал у женщины сумку с деньгами и телефон, уточнили в прокуратуре.

Все нападения мужчина совершил в марте 2017 года. За пять месяцев до этого он вышел из колонии, и ему были нужны деньги, чтобы уехать в Приморский край. На суде мужчина полностью признал вину и, как пишет сайт прокуратуры, «просил извинения у потерпевших».

Источник — lenta.ru
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Гость|27.10.2017 12:48|

penzainform.ru писал(a):

За пять месяцев до этого он вышел из колонии, и ему были нужны деньги, чтобы уехать в Приморский край.
а автостопом он не пробовал ?

Имя: Гость
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