27.10.2017 | 12:23

В Томске жителя Приморского края приговорили к шести годам лишения свободы за пять разбойных нападений, которые он совершил, угрожая «Сникерсом». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

Как пояснили в ведомстве, завернутый в полиэтилен шоколадный батончик мужчина использовал «для создания видимости наличия "пистолета"».

Таким образом он ограбил цветочные павильоны «Жасмин», «Азалия», «Орхидея», магазин «Туесок», а также отобрал у женщины сумку с деньгами и телефон, уточнили в прокуратуре.

Все нападения мужчина совершил в марте 2017 года. За пять месяцев до этого он вышел из колонии, и ему были нужны деньги, чтобы уехать в Приморский край. На суде мужчина полностью признал вину и, как пишет сайт прокуратуры, «просил извинения у потерпевших».