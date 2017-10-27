27.10.2017 | 17:36

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожертвовал 500 тысяч рублей на квартиру для пенсионерки из Брянска. Об этом сообщает «Брянск Today».

79-летняя Нина Макеева из поселка Лопандино 30 лет жила в неотапливаемой конюшне постройки XIX века. Чиновники в ответ на обращения предлагали переселить ее в старую школу.

Макеева рассказала свою историю на телевидении, после чего Следственный комитет начал проверку.

По информации издания, пенсионерка уже купила двухкомнатную квартиру в Комаричском районе. В конюшне по-прежнему проживают еще несколько человек.

Представители Шнурова от комментириев отказались, передает kp.ru в пятницу, 27 октября.

В июле артист вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год.