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В стране и мире | Шнуров купил квартиру 30 лет жившей в конюшне старушке

27.10.2017|17:36
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожертвовал 500 тысяч рублей на квартиру для пенсионерки из Брянска. Об этом сообщает «Брянск Today».

79-летняя Нина Макеева из поселка Лопандино 30 лет жила в неотапливаемой конюшне постройки XIX века. Чиновники в ответ на обращения предлагали переселить ее в старую школу.

Макеева рассказала свою историю на телевидении, после чего Следственный комитет начал проверку.

По информации издания, пенсионерка уже купила двухкомнатную квартиру в Комаричском районе. В конюшне по-прежнему проживают еще несколько человек.

Представители Шнурова от комментириев отказались, передает kp.ru в пятницу, 27 октября.

В июле артист вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.10.2017 17:46|

Благородный поступок.

Гость|27.10.2017 17:54|

Спасибо вам Сергей, за то что вы не чиновник, а нормальный человек. Уважаю.

Имя: Гость
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