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В стране и мире | Россия расширила санкции против Запада

27.10.2017|14:45
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Россия расширила санкции против западных стран. Импорт живых свиней и субпродуктов из стран Евросоюза, США, Канады и некоторых других стран будет запрещен. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в пятницу, 27 октября.

Расширенный список продовольственного эмбарго будет действовать до 31 декабря 2018 года в отношении США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. В него попали живые свиньи (кроме чистопородных), мясные субпродукты (из скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков), свиной и птичий жир, жир крупного рогатого скота, овец и коз, животное масло.

В постановлении правительства утверждается, что введение новых ограничений не отразится на обеспечении внутренних потребностей России.

В июле российские власти продлевали действие предыдущей редакции продовольственного эмбарго до конца 2018 года. Российское продэмбарго — это ответ на введенные западными странами санкции. Ограничительные меры со стороны ЕС, США и ряда других стран впервые были введены в 2014 году и были связаны с присоединением Крыма, а также конфликтов на юго-востоке Украины.

Источник — lenta.ru
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Шашлычник|27.10.2017 14:52|

Хвост расширил санкции против собаки. Теперь он будет вилять собакой менее интенсивно.

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