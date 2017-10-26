26.10.2017 | 09:17

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому пенсионные накопления россиян будут заморожены вплоть до 2020 года, сообщает ТАСС. Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством в конце сентября.

«Такой подход без изменения тарифа страхового взноса в настоящее время реализован в действующем законодательстве в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014-2019 годах», — говорится в пояснительной записке к документу. Теперь эти правила будут распространены на 2020 год, соответствующие изменения уже внесены в проект бюджета на следующий год.

В документе также отмечается, что продление заморозки пенсионных накоплений «не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования». Более того, это позволит российскому бюджету сэкономить на трансферте в Пенсионный фонд. По предварительным оценкам правительства, очередная заморозка пенсионных накоплений россиян позволит сократить расходы на пенсионное обеспечение россиян на 551,3 миллиарда рублей.

Впервые в России заморозили пенсионные накопления граждан в 2014 году, причем тогда власти уверяли, что эта мера временная и продлится не более года. Мораторий касается только тех россиян, кто принял решение передать часть (6 из 22 процентов, которые работодатель отчисляет в ПФР) своих пенсионных сбережений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Именно на эти 6 процентов и распространяется мораторий.