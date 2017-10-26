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В стране и мире | Пенсионные накопления россиян снова заморозят

26.10.2017|09:17
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Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому пенсионные накопления россиян будут заморожены вплоть до 2020 года, сообщает ТАСС. Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством в конце сентября.

«Такой подход без изменения тарифа страхового взноса в настоящее время реализован в действующем законодательстве в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014-2019 годах», — говорится в пояснительной записке к документу. Теперь эти правила будут распространены на 2020 год, соответствующие изменения уже внесены в проект бюджета на следующий год.

В документе также отмечается, что продление заморозки пенсионных накоплений «не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования». Более того, это позволит российскому бюджету сэкономить на трансферте в Пенсионный фонд. По предварительным оценкам правительства, очередная заморозка пенсионных накоплений россиян позволит сократить расходы на пенсионное обеспечение россиян на 551,3 миллиарда рублей.

Впервые в России заморозили пенсионные накопления граждан в 2014 году, причем тогда власти уверяли, что эта мера временная и продлится не более года. Мораторий касается только тех россиян, кто принял решение передать часть (6 из 22 процентов, которые работодатель отчисляет в ПФР) своих пенсионных сбережений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Именно на эти 6 процентов и распространяется мораторий.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.10.2017 09:28|

23 года работаю на частников, везде платили и платят только 10 -20 процентов в "белую", остальное в конвертах. Поначалу задумывался - что ж я за пенсию буду получать. Но, после того, как 20 лет наблюдаю за всеми экспериментами наших властей, я понял - правильно, что я и мои работодатели платили этим жуликам самый минимум - всё равно деньги уходят, как в какую-то чёрную дыру, пенсии остаются мизерными и разница в начисленной пенсии у того, кто показывал зарплату 10 тысяч от того кто показывает 50 - 70 тысяч составляет 1 -2 тысячи! Это мошенничество и грабёж! Они хотят чтобы мы им поверили?

Гость|26.10.2017 09:34|

Гость писал(a):

и разница в начисленной пенсии у того, кто показывал зарплату 10 тысяч от того кто показывает 50 - 70 тысяч составляет 1 -2 тысячи!
Бряхня.

Гость|26.10.2017 09:38|

И это после заявлений о себестоимости нефти в 3-8 долларов и лозунгах что Газпром достояние народа. А на деле повышение налогов, ЖКХ и прессинг пенсионеров. Социально-ориентированное государство в действии...

Гость|26.10.2017 10:14|

Про Газпром достояние народа это конечно лицемерие высшей степени. А вообще, терзают смутные сомнения, что останемся мы в этой стране без пенсии .

Гость|26.10.2017 10:14|

Так и не голосуйте за этих жуликов-казнокрадов!

Гость|26.10.2017 10:17|

Да они сами себя и выбирают,никто за них не голосует,толку то от их выборов!

Гость|26.10.2017 10:18|

Страна воров и врунов.

Имя: Гость
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