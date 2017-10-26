26.10.2017 | 15:34

Сотрудница скорой помощи деревни Кутырлы Омской области была оштрафована за то, что попросила денег за доставку пациента до городской больницы. Автомобиль подстанции был сломан, и больного пришлось отправить на частной машине, пишет газета «Ореол».

«По причине того, что юридически медицинская сестра, приняв решение о более быстрой транспортировке пациента, нарушила алгоритм оказания медицинской помощи, на нее наложено дисциплинарное взыскание», — цитирует издание пресс-службу регионального Минздрава.

При этом, как отмечает «Ореол», при обследовании жителя деревни медсестра заподозрила у него внутреннее кровотечение. Вариантов было два: вызывать скорую из соседнего поселка за 25 километров и терять время, либо везти больного частным порядком и успеть его спасти. В итоге мужчину доставили вовремя, прооперировали, и он остался жив.

23 октября об инциденте в соцсетях рассказала дочь пациента. По словам женщины, медики потребовали у нее заплатить 500 рублей за бензин. В областном Минздраве провели проверку по данному факту, в результате виновной признали медсестру.

Ранее пензенские следователи начали проверку сообщения об отказе работников скорой помощи города Заречный направить бригаду к месту ДТП, где был сбит девятилетний мальчик. По предварительным данным, медики заявили, что не могут добраться до пострадавшего, поскольку это не их территория.