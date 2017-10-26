Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 окт 2017|14:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.29  |  $  57.76
 

В стране и мире | На фабрике фейерверков в Джакарте заживо сгорели 23 человека

26.10.2017|14:18
Печать

На фабрике фейерверков в индонезийской столице Джакарте произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает South China Morning Post.

По словам представителя местной полиции Нико Афинта, 43 человека с ранениями и ожогами доставлены в больницы. Всего на производстве были задействованы 103 сотрудника.

Следователи рассказали, что многие тела погибших были найдены под завалами рухнувших из-за сильного огня перекрытий. При этом представитель пожарной службы отметил, что жертвы обгорели до неузнаваемости и их будет трудно идентифицировать.

Очевидцы происшествия рассказали, что слышали звук взрыва, который исходил из производственного помещения. По словам одного из пострадавших, очаг возгорания находился в центре цеха, откуда огонь быстро распространился по всему ангару.

14 марта сообщалось, что на заводе по производству пиротехники в израильском городе Порат произошел взрыв. В результате происшествия погиб один человек, четверо получили ранения.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|26.10.2017 14:29|

penzainform.ru писал(a):

погибли 23 человека
ну надо же - оказывается кто все же их пересчитывает...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!