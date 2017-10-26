26.10.2017 | 14:18

На фабрике фейерверков в индонезийской столице Джакарте произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает South China Morning Post.

По словам представителя местной полиции Нико Афинта, 43 человека с ранениями и ожогами доставлены в больницы. Всего на производстве были задействованы 103 сотрудника.

Следователи рассказали, что многие тела погибших были найдены под завалами рухнувших из-за сильного огня перекрытий. При этом представитель пожарной службы отметил, что жертвы обгорели до неузнаваемости и их будет трудно идентифицировать.

Очевидцы происшествия рассказали, что слышали звук взрыва, который исходил из производственного помещения. По словам одного из пострадавших, очаг возгорания находился в центре цеха, откуда огонь быстро распространился по всему ангару.

14 марта сообщалось, что на заводе по производству пиротехники в израильском городе Порат произошел взрыв. В результате происшествия погиб один человек, четверо получили ранения.