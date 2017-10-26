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В стране и мире | Из бюджета пропали 47 миллиардов рублей «Роскосмоса»

26.10.2017|12:19
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Из публичного бюджета России пропала информация о 47 миллиардах рублей, которые госкорпорация «Роскосмос» обещала отдать государству летом 2017 года. Об этом сообщает РБК.

Задолженность выявлена Счетной палатой, в заключении ведомства на поправки в федеральный бюджет 2017 года поясняется, что речь идет о долгах «Роскосмоса» по доходам от иностранных контрагентов. Средства были получены предшественником госкорпорации — Федеральным космическим агентством.

В июне Минфин России заложил в бюджет 46,9 миллиарда рублей в счет погашения задолженности агентства. Это было сделано на основании обещаний «Роскосмоса» вернуть средства летом, уточняют аудиторы. Однако в августе госкорпорация попросила Минфин исключить эту сумму из прогноза доходов.

В Счетной палате отмечают, что Минфин тем не менее не скорректировал оценку поступлений от «Роскосмоса» в федеральный бюджет. «Сделать вывод о сохранении в составе прочих неналоговых доходов федерального бюджета поступлений за счет погашения задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства в размере 46,9 миллиарда рублей не представляется возможным», — говорится в заключении.

Как отмечает Счетная палата, в законопроекте о поправках в бюджет 2017 года не приводится детализация прочих неналоговых доходов, в числе которых должен находиться возврат долгов «Роскосмоса». При этом в летних поправках такая детализация была, как есть она и в законопроекте о бюджете на 2018–2020 годы.

В июне суд удовлетворил иск «Роскосмоса» к Центру имени Хруничева и постановил взыскать с ответчика 3,2 миллиарда рублей убытков из-за аварии ракеты-носителя «Протон-М» в 2013 году.

Федеральное космическое агентство было упразднено в декабре 2015 года. Вместо него была создана создана госкорпорация «Роскосмос».

Источник — lenta.ru
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Гость|26.10.2017 12:30|

всего-то

Гость|26.10.2017 12:34|

Не удивляюсь, для того и создавались эти госкорпорации.

Гость|26.10.2017 13:10|

Гость писал(a):

Не удивляюсь, для того и
Простите, а что случилось-то?

Гость|26.10.2017 13:13|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Не удивляюсь, для того и
Простите, а что случилось-то?
Ничего.Продолжай спать.

Гость|26.10.2017 13:19|

гос корпорации были созданы путиным для того, когда как будто все государственное, а в реале его друганам принадлежит....

Имя: Гость
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