26.10.2017 | 12:59

В японской префектуре Гифу продали две хурмы сорта тэнкафубу за 4,8 тысячи долларов. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил представитель отдела продаж отделения Всеяпонской федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ито Есиюки, передает РИА Новости.

«Это первые торги в текущем году, и, наверное, это тоже сказалось на цене, но главная причина того, что две хурмы данного сорта были проданы за 540 тысяч иен, — их необыкновенная сладость. Если в обычной хурме содержание сахара составляет 15-16 градусов (по шкале Брикса — прим. «Ленты.ру»), то в этом элитном сорте он превышает 18», — объяснил Есиюки. В проданных фруктах этот показатель составлял 25 градусов.

«А еще их приятно есть — они достаточно твердые и хрустят, как японские груши», — добавил собеседник агентства.

Как отмечает РИА Новости, на создание особого сорта потратили 11 лет.

В феврале прошлого года сообщалось, что жители Якутска через WhatsApp договорились покупать у застрявшего в городе водителя фуры замерзшую хурму после того, как заледеневший на 50-градусном морозе товар отказались принимать заказчики-оптовики.