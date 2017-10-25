25.10.2017 | 15:51

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали судебные иски к Федеральной службе безопасности России (ФСБ) за требования силовиков к Telegram предоставить ключи шифрования пользовательской переписки. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Кашина.

По словам журналиста, они с коллегой посчитали, что требование ФСБ затрагивает их право на конфиденциальное общение с источниками информации. «В нем [Telegram] я обсуждаю практически все, что меня интересует, и все, о чем я пишу, в том числе с политиками, госслужащими и даже иногда с силовиками. Доверяя друг другу, и я, и мои собеседники всегда рассчитываем, что в наших разговорах не появится кто-то посторонний», — отметил он.

Кашин отметил, что агенты службы безопасности, пользуясь «своим особым положением в государстве», пытаются нарушить их права и вредят развитию всего общества. Он заявил, что в суде журналистов будет представлять международная организация «Агора», которая уже представляет Telegram в деле против ФСБ. «С богом», — подытожил журналист.

16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за непредоставление ФСБ доступа к перепискам пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров пообещал оспорить решение суда и собрал команду юристов.

Дуров отмечал, что обжалует решение суда, поскольку требования к мессенджеру противоречат 23-й статье Конституции России, в которой утверждается, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.