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В стране и мире | Путин потребовал поднять пенсии военным

25.10.2017|15:26
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Президент России Владимир Путин поручил повысить размер пенсий бывших военнослужащих и приравненных к ним категорий с 1 января 2018 года. Об этом в среду, 25 октября, сообщает РИА Новости.

По его словам, в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрены повышение окладов военнослужащих с 1 января, а пенсий военных пенсионеров — с 1 февраля. «Думаю, нужно сделать так, как мы делали раньше, сделать это синхронно тоже, с 1 января проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам», — сказал он.

Также будут повышены пенсии сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии, пояснил президент.

«Но для того, чтобы нам это сделать, нам нужно предусмотреть деньги уже в этом году, поскольку пенсии военным пенсионерам выплачиваются месяцем раньше. То есть если мы с 1 января проиндексируем, то деньги нужно выплачивать в декабре. Для этого они должны быть. У нас доходы бюджета это позволяют», — добавил Путин.

Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что поручение главы государства будет исполнено. «Владимир Владимирович, у нас доходы в текущем году позволяют выполнить ваше поручение по индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с 1 января следующего года», — сказал министр.

В сентябре глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что пенсии россиян с 1 апреля 2018 года будут проиндексированы на 4,1 процента — выше, чем уровень инфляции.

Источник — lenta.ru
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