25.10.2017 | 10:37

В России со временем будет отменена военная служба по призыву, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву», — сказал глава государства, общаясь с членами национальной сборной WorldSkills Russia, которые поинтересовались, можно ли предоставить право на альтернативную службу для нового поколения чемпионов.

Также президент напомнил о создании в стране научных рот. «А сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки», — добавил Путин.

В настоящее время срок военной службы по призыву в России составляет один год.

В феврале 2012-го, за несколько недель до президентских выборов, в «Российской газете» была опубликована статья Владимира Путина, который в то время был председателем правительства, о развитии Вооруженных сил. Он писал, что цель властей — построение полностью профессиональной армии. «Вместе с тем, и это надо четко понимать: профессиональная армия — это "дорогая" армия. Сохранение смешанной системы комплектования на обозримую перспективу — это компромисс между поставленными задачами и текущими возможностями страны», — отмечал тогдашний премьер-министр.