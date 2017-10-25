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В стране и мире | Петербург оказался на грани дефицита хлеба

25.10.2017|14:00
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Санкт-Петербург может столкнуться с дефицитом хлеба и ростом цен. Об этом в среду, 25 октября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо губернатора Георгия Полтавченко вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Из-за активного экспорта зерна возникла нехватка вагонов, которая может критически сказаться на снабжении мукомольных предприятий города, отмечает губернатор. «Между тем важные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге», — пишет Полтавченко.

Проблема дефицита вагонов сейчас прорабатывается в Минтрансе, отметил представитель Дворковича. Рабочая неделя сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление документов на железнодорожные перевозки зерна, будет продлена. Это позволит выполнять отгрузки и по выходным. «Подобная проблема была и в 2011 году, тогда такая мера привела к росту оборачиваемости вагонов на 15-20 процентов», — сообщил собеседник издания.

5 октября Минсельхоз заявил об увеличении экспорта российского зерна до 45 миллионов тонн с 36,9 миллиона тонн в прошлом году. «Для внутреннего потребления и выпечки хлеба, чтобы хлебопеки не жаловались, сегодня требуется всего 15-16 миллионов тонн пшеницы. 45 миллионов тонн можем спокойно вывезти, и еще 20 миллионов тонн есть в стране хорошей пшеницы», — отметил Чекмарев.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.10.2017 14:20|

Гость писал(a):

Пора
Опровергли давно фейковую "новость" а ты всё спишь.

Гость|25.10.2017 14:22|

Мир "голодает" - грабь своих граждан ( особенно детей и пожилых детей).

Гость|25.10.2017 14:37|

Гость писал(a):

Пора

Опровергли давно фейковую "новость" а ты всё спишь.

спишь ты, причем здесь хлеб. ХВАТИТ ВОРОВАТЬ ГОСПОДА ИЗ ФСБ.

Имя: Гость
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