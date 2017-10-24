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В стране и мире | В Тюменской области пенсионерка заплатила старшей дочери за убийство младшей

24.10.2017|16:54
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Жительницу города Тобольска (Тюменская область) признали виновной в организации приготовления убийства по найму. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Женщине 1952 года рождения назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«В январе 2016 года осужденная, опасаясь, что младшая дочь, ранее лишенная родительских прав в отношении своих двух детей, восстановится в правах и увезет их с собой в Ханты-Мансийский автономный округ, решила организовать ее убийство», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, не желая становиться непосредственным исполнителем преступления, пенсионерка обратилась к своей старшей дочери, попросив подыскать исполнителя в Тобольске за денежное вознаграждение в общей сумме 40 тысяч рублей, на что женщина якобы согласилась.

Позже она обратилась в полицию и сообщила о преступных намерениях своей матери. Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. В роли исполнителя «убийства» выступил сотрудник полиции и предоставил заказчице преступления паспорт дочери, подтверждающий якобы ее смерть. После этого пенсионерка была задержана.

Источник — lenta.ru
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