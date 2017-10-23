23.10.2017 | 13:21

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о начале расследования о масштабной системе допинга в китайском спорте, которая существовала в 1980-1990-х годах. Об этом сообщается на сайте организации.

Поводом для разбирательств стал фильм немецкого телеканала ARD, снятый журналистом Хайо Зеппельтом, в котором бывший врач китайских сборных Сюэ Иньсянь заявила о том, что более 10 тысяч спортсменов принимали запрещенные препараты в этот период. По ее словам, система охватывала все виды спорта, а все медали были завоеваны благодаря допингу.

Иньсянь вспомнила, как во время Олимпиады-1988 отказалась давать запрещенные вещества гимнастам, а китайские власти пытались уговорить ее не рассказывать о существовании системы. В результате она попросила политического убежища в Германии и уехала из страны.

WADA организовала независимую группу, которая оценит слова Иньсянь и займется выяснением обстоятельств.

В период с 2014-го по 2016 год Зеппельт выступил автором серии фильмов о систематическом применении допинга российскими спортсменами. Героем одной из лент стал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов. Его признания легли в основу расследования независимой комиссии WADA, которую возглавил канадский юрист Ричард Макларен. В результате российские легкоатлеты и тяжелоатлеты пропустили Олимпиаду-2016, а паралимпийцы пропустили Игры в Рио-де-Жанейро в полном составе.