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В стране и мире | Тольяттинские медики заразили пациентку ВИЧ

23.10.2017|13:25
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Полиция Тольятти возбудила уголовное дело после заражения женщины ВИЧ-инфекцией в городской больнице №4. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Комсомольского района города.

По версии следствия, 59-летнюю пациентку заразили во время плановой операции на коленном суставе в 2014 году. Вирус могли занести через катетер при введении лекарственных средств. В феврале 2015-го женщина вновь обратилась в больницу с жалобами на боль в колене, и в ходе обследования у нее обнаружили ВИЧ.

«Данный вывод был сделан, исходя из сроков развития заболевания, анализа образцов крови пострадавшей и ВИЧ-инфицированного пациента, находившегося в день проведения операции в отделении анестезиологии-реанимации», — говорится в сообщении.

Причиной заражения, как считают следователи, стало несоблюдение медперсоналом правил использования перчаток и обработки рук после проведения процедур ВИЧ-инфицированному пациенту.

Дело возбудили по части 4 статьи 122 УК России («Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Источник — lenta.ru
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