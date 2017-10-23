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В стране и мире | Назван способ распознать женскую ложь

23.10.2017|13:23
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Американские ученые определили три слова, которые чаще всего используют женщины, когда лгут, сообщает The Times.

Для обмана в письменной речи собеседница с высокой вероятностью применяет наречие «возможно», местоимение «я» и глагол «стараться». При этом женщины для лживого высказывания в среднем используют 9,2 слова против 8 слов в правдивом.

Мужчины, в свою очередь, в этом же случае часто используют наречие «наверное» и частицу «конечно». Специалисты также установили, что первые лгут чаще, чем вторые.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав статистику мобильного приложения, в котором 1703 участника эксперимента оценивали правдивость тех или иных высказываний.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.10.2017 13:37|

Глупая билиберда

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