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В стране и мире | Депортированный из Швеции россиянин попытался вернуться ради кота

22.10.2017|15:31
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Шведские пограничники задержали россиянина, который попытался проникнуть в страну, несмотря на то, что был пожизненно лишен права приезжать в королевство. Его остановили на границе с Данией, сообщает издание Sydsvenskan.

Как стало известно, 52-летний мужчина пытался вернуться за своим котом, которого поместили в приют для животных. Питомца у россиянина отобрали после ареста три года назад. Теперь вопросом о возврате кота будет заниматься адвокат.

По имеющимся данным, мужчине запретили въезд в Швецию после того, как он сообщил о бомбе, якобы имевшейся на борту самолета Санкт-Петербург — Хельсинки. Лайнер тогда пришлось экстренно посадить в Стокгольме.

В середине августа стало известно, что почти четверть российских путешественников готовы отказаться от поездок в другую страну, если не с кем будет оставить домашнего питомца. 17 процентов респондентов могут взять животное с собой. При этом 61 процент туристов считает тысячу рублей справедливой ценой за транспортировку питомца.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.10.2017 16:04|

penzainform.ru писал(a):

При этом 61 процент туристов считает тысячу рублей справедливой ценой за транспортировку питомца.
Это туристов на Рублёвке опрашивали что ли?

Имя: Гость
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