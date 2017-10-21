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В стране и мире | Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах

21.10.2017|10:03
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Роспотребнадзор попросил авиакомпании и турагентства предупредить своих клиентов о нежелательности поездок на Мадагаскар и Сейшельские острова из-за распространения чумы в этих странах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в главных аэропортах Сейшельских островов введен контроль за состоянием здоровья пассажиров. Кроме того, в стране закрыты школы.

Отмечается, что повышенные меры безопасности связаны с гибелью тренера спортивной команды государства, который умер от чумы после поездки на соревнования по баскетболу в Антананариву (Мадагаскар). Остальные члены сборной, находившиеся в контакте с наставником, после возвращения на родину были изолированы, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

В Роспотребнадзоре призвали россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

В начале сентября Роспотребнадзор предупреждал туристов о сибирской язве в Италии и о лихорадке чикунгунья во Франции, в августе — о вспышке бубонной чумы в США, в июне — о гепатите А в Европе и лихорадке денге в Мьянме.

Источник — lenta.ru
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