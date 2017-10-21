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В стране и мире | Нахамившая другу умирающего Марьянова диспетчер скорой уволилась

21.10.2017|09:36
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Подмосковный Минздрав признал факт нарушения со стороны диспетчера скорой, принимавшей вызов к актеру Дмитрию Марьянову. Об этом в пятницу, 20 октября, «Интерфаксу» сообщил глава ведомства Дмитрий Марков.

«У нас есть регламент ведения диалога — в частности, запрещено давать личные комментарии и тем более посвящать заявителей в тонкости о количестве вызовов и отвечать: "Вызовов много, ждите". Очевидно нарушение в приеме вызова», — заявил министр здравоохранения Московской области.

По его словам, женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее в СМИ появилась расшифровка телефонного разговора диспетчера скорой и друга Марьянова, вызвавшего неотложку. «Объясните, как может быть боль в ноге, а АД не измеряется? А как он говорить-то может? Говорит, что у него болит нога?» — говорит женщина. Она также задает вопрос: «Пил, что ли?» Диалог женщина также прокомментировала фразой «Ох, господи!».

О смерти Марьянова стало известно вечером 15 октября. Сообщалось, что в больницу его повезли друзья, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами.

Источник — lenta.ru
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