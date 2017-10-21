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В стране и мире | Бразильский школьник расстрелял называвших его вонючкой одноклассников

21.10.2017|11:32
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В бразильском городе Гояния 14-летний подросток устроил стрельбу в школе, застрелив двух одноклассников, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что отец ребенка служит в военной полиции. Именно у него подросток и взял оружие, которое спрятал в рюкзак и пронес в школу, а затем открыл стрельбу на перемене.

Одноклассник убийцы рассказал, что тот затаил обиду на одноклассников, поскольку они называли его вонючкой из-за неиспользования дезодоранта.

5 сентября произошла стрельба в подмосковной школе в Ивантеевке. Ученик девятого класса напал на преподавателя с кухонным топориком. Затем подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные петарды. Пытаясь спастись, три подростка выпрыгнули в окно. Преподаватель получила черепно-мозговую травму, одна из учащихся сломала позвоночник. Девятикласснику предъявили обвинение в хулиганстве и покушении на убийство.

Источник — lenta.ru
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