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В стране и мире | Судебные приставы получат право задерживать должников по алиментам

20.10.2017|12:47
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Законопроект, разрешающий приставам задерживать должников по алиментам, Госдума приняла в третьем чтении. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает агентство REGNUM.

Как отмечается в сообщении, судебные приставы смогут задерживать лиц, в отношении которых ведется производство по административному правонарушению — речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

В настоящее время должностные лица ФССП России не имеют права применять в отношении должников по алиментам такие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как доставление и административное задержание.

19 октября стало известно, что судебные приставы вернут половину пенсии жителю Забайкалья Анатолию Вертипрахову, который попросил президента России Владимира Путина купить ему гроб, и снимут арест с его счета.

В ФССП подтвердили, что в отделе Оловяннинского района находятся производства о взыскании с Вертипрахова и его супруги Людмилы задолженности по коммунальным услугам в размере более девяти тысяч рублей, что превышает размер пенсии мужчины.

Источник — lenta.ru
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