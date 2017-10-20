20.10.2017 | 12:49

Телеведущая Ксения Собчак считает, что не имеет права выставлять свою кандидатуру на должность президента России, так как не имеет политического веса. Об этом она заявила в интервью газете The Guardian, опубликованном в пятницу, 20 октября.

В то же время Собчак отметила, что использует свое выдвижение как способ выразить несогласие с политикой нынешнего руководства страны. «Любая возможность важна. Если ваши руки связаны, то вы должны плыть с помощью ног. Если ваши ноги связаны, то вы должны пытаться держаться зубами за край лодки. Мы должны использовать все варианты», — подчеркнула она.

Собеседница издания также опровергла информацию о том, что ее выдвижение якобы поддерживается Кремлем. «Власти решили задушить меня симпатией. Это очень умная тактика. Они делают все, чтобы это выглядело так, как будто мы вместе», — сказала телеведущая.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается подготовкой кампании Собчак и не имеет отношения к ее решению баллотироваться.

Собчак объявила о планах побороться за высший государственный пост в России 18 октября. Она полагает, что ее выдвижение может стать полезным и для оппозиции, и для всего общества.

Намерение Собчак претендовать на президентский пост раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом.