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В стране и мире | Собчак заявила о планах Кремля «задушить ее симпатией»

20.10.2017|12:49
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Телеведущая Ксения Собчак считает, что не имеет права выставлять свою кандидатуру на должность президента России, так как не имеет политического веса. Об этом она заявила в интервью газете The Guardian, опубликованном в пятницу, 20 октября.

В то же время Собчак отметила, что использует свое выдвижение как способ выразить несогласие с политикой нынешнего руководства страны. «Любая возможность важна. Если ваши руки связаны, то вы должны плыть с помощью ног. Если ваши ноги связаны, то вы должны пытаться держаться зубами за край лодки. Мы должны использовать все варианты», — подчеркнула она.

Собеседница издания также опровергла информацию о том, что ее выдвижение якобы поддерживается Кремлем. «Власти решили задушить меня симпатией. Это очень умная тактика. Они делают все, чтобы это выглядело так, как будто мы вместе», — сказала телеведущая.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается подготовкой кампании Собчак и не имеет отношения к ее решению баллотироваться.

Собчак объявила о планах побороться за высший государственный пост в России 18 октября. Она полагает, что ее выдвижение может стать полезным и для оппозиции, и для всего общества.

Намерение Собчак претендовать на президентский пост раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.10.2017 13:14|

Поживем, посмотрим.

Гость|20.10.2017 13:16|

penzainform.ru писал(a):

Намерение Собчак претендовать на президентский пост раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом.
Пчелы против меда ? :)

Гость|20.10.2017 13:16|

Как заполнить бюджет Пензенской области, города Пензы миллиардами рублей.В короткий период времени.

Как в городе Пензе, Пензенской области создать условия на законодательном уровне для самостоятельной самоорганизации миллионов частных, индивидуальных рабочих мест, мини -цехов, мини-предприятий.

В короткий период времени.Не привлекая при этом ни одной копейки из Федерального бюджета Российской Федерации.

Для этого всего лишь необходимо видоизменить действующее законодательство.

Т.е. пишеться прошение о рассмотрение законодательной инициативы

Президенту Российской Федерации

П у т и н у

В л а д и м и р у

В л а д и м и р о в и ч у

телефон приемной администрации Президента Российской Федерации звонок безвозмездный 8 800 200 2316

Председателю Правительства Российской Федерации

Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Депутатам Государственной думы Российской Федерации

Совету Федерации Российской Федерации

Министерству экономического роста Российской Федерации

Министерству труда и социального развития

Министерству финансов Российской Федерации

Министру сельского хозяйства Российской Федерации

Прошение

В целях заполнения бюджета города Пензы, Пензенской области миллиардами рублей.

В короткий период времени.

В целях самостоятельного создания миллионов рабочих мест, мини-цехов, мини-предприятий в городе Пензе, Пензенской области.

В короткий период времени.

Без привлечения денежных средств из федерального бюджета.

Прошу Вас, разглядеть законодательную инициативу.

Прошу Вас, разрешить физическим, юридическим лицам применять в предпринимательской исследовательской, научной, изобретательской, производственной деятельности :

-сараи;

-гаражи;

-крыши жилых, производственных зданий;

-подвалы жилых, производственных зданий;

-придомовую территорию около жилых домов для установки автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

- придомовую территорию около жилых домов для взимания денежной оплаты за ежедневную стоянку автомототранспорта;

-земельные участки применяемые для теплотрасс, линий электрокабелей для установки передвижных автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

С соблюдением ГОСТ подготовленных для этих видов.

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