Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 окт 2017|11:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+12oC
Завтра | Дождь |
  67.30  |  $  57.09
 

В стране и мире | Путин ввел санкции против Северной Кореи

17.10.2017|10:15
Печать

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Северной Кореи. Соответствующий документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами и группами лиц, представляющими КНДР», — говорится в указе. Сотрудничество допускается «в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов» только в том случае, если оно не способствует развитию ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Президент поручил также лишать госрегистрации в России морские суда, связанные с осуществлением ядерной программы КНДР, а также запретить таким судам заходить в российские порты (за исключением случаев, когда заход в порт необходим в связи с чрезвычайной ситуацией).

Указ подписан в связи с принятием резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН 2321 от 30 ноября 2016 года.

12 сентября этого года СБ ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Пхеньяна. Вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов, определяется лимит на сырую нефть — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию. При этом Совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призвал к их возобновлению.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!