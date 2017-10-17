17.10.2017 | 10:15

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Северной Кореи. Соответствующий документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами и группами лиц, представляющими КНДР», — говорится в указе. Сотрудничество допускается «в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов» только в том случае, если оно не способствует развитию ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Президент поручил также лишать госрегистрации в России морские суда, связанные с осуществлением ядерной программы КНДР, а также запретить таким судам заходить в российские порты (за исключением случаев, когда заход в порт необходим в связи с чрезвычайной ситуацией).

Указ подписан в связи с принятием резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН 2321 от 30 ноября 2016 года.

12 сентября этого года СБ ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Пхеньяна. Вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов, определяется лимит на сырую нефть — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию. При этом Совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призвал к их возобновлению.