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В стране и мире | Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

17.10.2017|13:07
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В Красноярске на уроке физкультуры скончался десятилетний школьник. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета России (СКР).

«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям медицинских работников в части полноты, качества, своевременности оказываемой медицинской помощи», — отмечается в тексте.

Инцидент произошел днем во вторник, 17 октября. Мальчику стало плохо во время бега, он упал и потерял сознание. Прибывшему наряду скорой помощи не удалось реанимировать ребенка.

У школьника, предположительно, были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Следствие изучает медкарту мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза.

9 октября глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что в прошлом учебном году на уроках физкультуры погибли 211 российских школьников. Министр высказалась за возвращение существовавших прежде групп здоровья, позволяющих дифференцировать нагрузку, и о необходимости предоставлять учителям точную информацию о диагнозах учеников.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.10.2017 13:28|

penzainform.ru писал(a):

Министр высказалась за возвращение существовавших прежде групп здоровья
Давно пора! Развалили советскую медицину, которая была лучшей в мире!

Гость|17.10.2017 13:31|

Гость писал(a):

советскую медицину, которая была лучшей в мире!
Советская медицина была ниже плинтуса во всём, кроме, может быть, эпидемиологии.

Гость|17.10.2017 13:41|

Сегодняшняя медицина - это рулетка, у врачей дипломы куплены богатыми родителями

Гость|17.10.2017 13:44|

Гость писал(a):

у врачей дипломы куплены богатыми родителями
А раньше значит, в мешках из деревни мясцо - не купленные были?

Гость|17.10.2017 13:49|

Вообще причем здесь медицина, если ребенка со справкой об освобождении вынуждают посещать уроки физкультуры,иначе ребенок будет не аттестован по предмету,т.е.будет два.И не важно для педагогов что у ребенка сердечно-сосудистое заболевание.Школе давно на наших детей наплевать.

Гость|17.10.2017 14:06|

Гость писал(a):

Вообще причем здесь медицина, если ребенка со справкой об освобождении вынуждают посещать уроки физкультуры
Ну врать-то не надо нам.

Имя: Гость
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