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В стране и мире | В Сибири забили тревогу из-за казахстанских нечистот

16.10.2017|16:22
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Власти Тюменской области приняли меры по защите населения из-за прорыва в реку Ишим канализационных стоков в городе Петропавловск (Казахстан). Об этом говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 16 октября.

«В городе Ишим (...) в профилактических целях введен режим гиперхлорирования, усилен производственный контроль за качеством подаваемой воды», — отмечается в сообщении.

В настоящее время установлено только кратковременное превышение в 1,5 раза содержания ионов амония в речной воде. По другим параметрам она соответствует требованиям санитарных правил.

Жителям Казанского, Ишимского и Абатского районов области рекомендовано использовать воду только после кипячения. Администрации поручено «обеспечить подвоз населению спецавтотранспортом питьевой водой гарантированного качества».

В Роспотребнадзоре готовятся к проведению, при необходимости, профилактических мероприятий в Тобольске и ряду других городов и районов.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.10.2017 16:29|

Одни писяют, какают, другие кипятят кушают, это называется цивилизация. Я, вот пью воду из родника, дышу свежим воздухом, но как вижу я не цивилизованный.

Шашлычник|16.10.2017 16:50|

Байконур над всем Какистаном распыляет гептил из ракет. Отомстили

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