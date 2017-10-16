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В стране и мире | Терроризировавшая Индию тигрица-людоед погибла от удара током

16.10.2017|16:02
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В индийском городе Брамапури, штат Махараштра, погибла тигрица, которая убила четырех человек. Об этом сообщает BBC News.

Тело животного было найдено 15 октября возле электрической изгороди, которую построил местный фермер для защиты посевов от кабанов. Причиной гибели зверя стал удар током. Владелец изгороди был арестован.

«Какой жестокий поворот событий. Сбылись наши худшие опасения, — цитирует издание The Times of India заявление индийского Общества защиты дикой природы. — Незаконные электрические изгороди остаются самой большой проблемой при защите животных».

Зоозащитники несколько месяцев боролись за спасение тигрицы. Они обжаловали разрешение на отстрел, которое выдали после ее первых нападений на людей. В июле хищницу поймали и отвезли в заповедник, но она сбежала и убила еще двух человек. 12 октября суд оставил разрешение на отстрел в силе, но тигрица погибла прежде, чем до нее добрались охотники.

В июне сообщалось, что в индийском штате Керала поймали 40-летнего слона, который убил девять человек. Животное отвезли в Коданадский центр дрессировки слонов для перевоспитания.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.10.2017 16:18|

penzainform.ru писал(a):

Животное отвезли в Коданадский центр дрессировки слонов для перевоспитания.
Сверхмилосердие.

Гость|16.10.2017 16:29|

Так в Индии людей больше 1 млрд. 300 млн. Куда нормальному слону ногой топнуть? Везде на человека натыкаешься.Тут скоро награждать будут за ликвидацию людей. Тараканов будет скоро меньше чем этих индусов...

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