Счетная палата выявила нехватку 43,1 миллиарда рублей для выполнения майских указов президента России Владимира Путина в части повышения зарплат медицинских работников. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2018-2020 годы.
Проект бюджета ФОМС предусматривает увеличение расходов фонда на финансирование обязательств регионов по повышению зарплат врачей, среднего и младшего медперсонала на 330 миллиардов рублей в 2018 году.
При расчете зарплаты всех категорий медработников ФОМС применил единый коэффициент, отражающий долю средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в структуре зарплаты врачей, отметили аудиторы. При этом доля средств ОМС в зарплате среднего и младшего медперсонала выше, чем у врачей.
Доля зарплаты при расчете субвенций в расходах ФОМС в 2018 году определена в 71 процент. «При этом не ясен порядок направления дополнительно выделенных средств на увеличение заработной платы, так как доля зарплаты в структуре тарифов нормативно не установлена», — указывается в материалах Счетной палаты.
Минфин России прогнозирует, что зарплаты бюджетников в 2018 году увеличатся на 4,1 процента в связи с выполнением майских указов президента Владимира Путина.
В июне Путин заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы, не попавших в майские указы, также будут проиндексированы.
Доля считающих себя выигравшими в ходе реформ составляет всего 10%. Проигравших — 26%; полагают, что они не выиграли и не проиграли, – 35%; и ещё 29% затруднились с ответом на данный вопрос (на 60% это люди, которым в момент реформ было менее 20 лет).
Всё это, конечно же, сказывается на социальном самочувствии людей, на их удовлетворённости жизнью в целом, которая у 52% советских респондентов складывалась "хорошо" и лишь у 2% "плохо" (у остальных - удовлетворительно). Сегодня эти цифры составили: "хорошо" у 20% и "плохо" 28%. В советское время доминировало хорошее социальное самочувствие (52%), сегодня — удовлетворительное (52%).
Сегодня гораздо больше россиян оценивает своё питание как плохое, чем 30 лет назад (это ответ на вопрос многих демагогов, что якобы при "застое" люди голодали). Россияне хуже оценивают свой гардероб. У большинства нет и улучшения жилищных условий.
Социологи фиксируют ещё одну большую проблему для современной России – ухудшение качества семейных отношений. Счастливых семей в Советской России было в 1,6 раза больше, а несчастливых - в 3,4 раза меньше, чем сегодня.
Единственная же заслуга реформ, как отмечают большинство россиян, это торговое изобилие.