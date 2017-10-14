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В стране и мире | В Приморье тракторист нашел в поле 100-килограммовую авиабомбу

14.10.2017|12:54
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В Приморском крае тракторист, вспахивавший поле, нашел 100-килограммовую авиабомбу. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Амурский спасательный центр МЧС России.

Отмечается, что ранее на месте, где была сделана находка, находился военный полигон.

Как уточнили в пресс-службе краевого главка МЧС, боеприпас был обнаружен между станцией Воздвиженка и селом Степное Уссурийского района. Место было оцеплено, местных жителей предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности.

«Для уничтожения авиабомбы использовался накладной заряд тротила, который вызвал детонацию боеприпаса. Все мероприятия прошли в штатном режиме, снаряд успешно ликвидирован», — рассказали в МЧС.

В июле на стройке филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 50 килограммов. Боеприпас вывезли из города на инженерный полигон, где он был уничтожен.

Источник — lenta.ru
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