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В стране и мире | Шарапова впервые за два с половиной года вышла в финал

14.10.2017|11:46
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Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла китаянку Пэн Шуай и вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Тяньцзине (Китай). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 октября, и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки. Для Шараповой этот выход в финал стал первым с мая 2015-го, когда она дошла до решающего матча в Риме и выиграла титул, победив испанку Карлу-Суарес-Наварро.

В финале турнира в Тяньцзине Шарапова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. На следующей неделе она приедет в Москву, где впервые с 2007 года примет участие в турнире ВТБ Кубок Кремля.

9 октября 30-летняя Шарапова вошла в топ-100 обновленного рейтинга WTA, заняв в нем 86-ю строчку. В конце апреля этого года россиянка вернулась в теннис после 15-месячного отстранения за употребление мельдония.

Источник — lenta.ru
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