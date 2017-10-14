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В стране и мире | Президент Исландии сломал нос во время водных процедур

14.10.2017|10:58
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Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон в своем Facebook написал, что сломал нос, принимая ванну.

«Теплая и уютная ванна вчерашним вечером оказалась слишком горячей и уютной», — сообщил он. Йоуханнессон написал, что потерял сознание от слишком горячей воды в ванне. Он ударился лбом и сломал нос.

Прибывшие на место медики оперативно доставили президента в больницу, где ему были наложены швы. Йоуханнессон заметил, что чувствует себя хорошо, однако добавил, что о случившемся ему напоминает еще и ссадина на лбу.

13 октября Вице-премьер Аркадий Дворкович раскрыл подробности своей травмы, о которой стало известно в ходе совещания по вопросам агропромышленного комплекса (АПК) с участием президента России Владимира Путина в Воронеже. По его словам, он сломал руку, когда занимался спортом, но обстоятельств инцидента он не помнит.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.10.2017 11:53|

я подписался на него

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