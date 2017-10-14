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В стране и мире | Кипр выдал России обвиняемого в хищении 307 миллионов рублей

14.10.2017|10:44
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Кипр выдал России обвиняемого в хищении 307 миллионов рублей Валерия Денисова. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Денисов с октября 2009 по февраль 2015 года был председателем жилищного кооператива в Уфе, он похитил 307 миллионов рублей, принадлежащих дольщикам многоквартирного дома в Уфе.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по части 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК России («Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами, в особо крупном размере»), отмечается в сообщении.

Денисов скрывался от правоохранительных органов, он был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Разыскиваемый гражданин был задержан сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола Кипра на территории этого государства.

Источник — lenta.ru
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