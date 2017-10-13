13.10.2017 | 16:17

Минсельхоз России предлагает уничтожать на месте импортную сельхозпродукцию, не имеющую необходимой документации. Об этом заявил министр Александр Ткачев на совещании по развитию АПК в Воронеже, сообщает ТАСС. Ткачев добавил, что правоохранительным органам стоит изымать транспорт, на котором ввозится продукция.

«Необходимо закрыть этот канал серого импорта, — заявил министр. — Если нет необходимых документов, то надо не возвращать груз обратно, как мы сейчас делаем, а уничтожать на месте».

Он предложил в целом усилить ответственность за ввоз в Россию продукции из стран, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго. «Сегодня наша законодательная база не предусматривает адекватной ответственности за нарушение закона для тех, кто провозит санкционку», — сказал Ткачев.

С 6 августа 2015 года после публикации указа о борьбе с подпадающей под санкции продукцией было уничтожено 17,6 тысячи тонн продовольствия, ввезенного из стран, на которые наложено российское продовольственное эмбарго. Больше всего уничтожено продукции растительного происхождения — 17,15 тысячи тонн. Продукции животноводства было утилизировано 476 тонн.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.