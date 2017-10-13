Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 окт 2017|17:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Ливень |
  68.14  |  $  57.62
 

В стране и мире | За ввоз хамона предложили изымать автомобили

13.10.2017|16:17
Печать

Минсельхоз России предлагает уничтожать на месте импортную сельхозпродукцию, не имеющую необходимой документации. Об этом заявил министр Александр Ткачев на совещании по развитию АПК в Воронеже, сообщает ТАСС. Ткачев добавил, что правоохранительным органам стоит изымать транспорт, на котором ввозится продукция.

«Необходимо закрыть этот канал серого импорта, — заявил министр. — Если нет необходимых документов, то надо не возвращать груз обратно, как мы сейчас делаем, а уничтожать на месте».

Он предложил в целом усилить ответственность за ввоз в Россию продукции из стран, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго. «Сегодня наша законодательная база не предусматривает адекватной ответственности за нарушение закона для тех, кто провозит санкционку», — сказал Ткачев.

С 6 августа 2015 года после публикации указа о борьбе с подпадающей под санкции продукцией было уничтожено 17,6 тысячи тонн продовольствия, ввезенного из стран, на которые наложено российское продовольственное эмбарго. Больше всего уничтожено продукции растительного происхождения — 17,15 тысячи тонн. Продукции животноводства было утилизировано 476 тонн.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|13.10.2017 17:14|

penzainform.ru писал(a):

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году
Ну зачем же лукавить? Не против России, а против ограниченного числа лиц и организаций.

Гость|13.10.2017 17:18|

Заголовок никак не связан с содержимым новости

Гость|13.10.2017 17:26|

Ткачев конкуренцию своему бизнесу устраняет.

Гость|13.10.2017 17:47|

Сколько еще расейских пенсионеров положат зубы на полку? Сколько еще детей в русских детдомах умрут от голода и холода? Ау, русские, может пора включать мозги?

«Какой же убогой позор: России даже нечем ответить на санкции - ведь иностранцы не держат деньги в наших банках, не ездят на наши курорты. Остается только вводить санкции против собственного народа, брать его в заложники, морить голодом, чтобы давить на нервы цивилизованных стран. Это историческое преступление и позор. Огромная бессмысленная страна, которая за много веков существования не сумела произвести ни одного сорта сыра, который мог бы конкурировать с иностранными. Во Франции, Италии, Германии и Англии, к примеру, в каждой - по несколько СОТЕН сортов того же несчастного сыра. Сравните их территорию с территорией России. То же - с автомобилями, лекарствами, компьютерами и т.д. Огромное, бездарное, агрессивное, вечно на всех обиженное место. Страна, ничего не желающая производить, понимать и уважать.»

- Евгений Понасенков

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!